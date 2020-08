Calciomercato Juventus, Pirlo vuole l’asso argentino. I dettagli

Il nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha già in mente la sua squadra per la prossima stagione ed ha individuato nell’argentino il giusto rinforzo per il centrocampo bianconero.

Pirlo vuole De Paul. Stamattina incontro tra il club e l’agente

E’ Rodrigo De Paul il nome nuovo per il centrocampo della Juventus. Andrea Pirlo vuole puntare sul centrocampista dell’Udinese, autore di una buona stagione con il club di Pozzo. Secondo quanto riporta ‘Sportmediaset‘, questa mattina, ci sarebbe stato un incontro tra il procuratore del calciatore, Augustin Jimenez, e alcuni membri del club bianconero.

E’ molto improbabile che il calciatore resti ancora un anno ad Udine. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Su De Paul c’è anche il Napoli

Non c’è solo la Juventus sul top player dell’Udinese. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis segue, oramai, il calciatore da anni. Settimane fa il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, avrebbe contattato l’osservatore del club friulano, l’ex attaccante azzurro Andrea Carnevale per avere maggiori informazioni sull’acquisto del calciatore. Oltre al Napoli c’è anche l‘Inter che, nella passata stagione, ha provato in tutti i modi a portare il calciatore a Milano, senza successo. Il club di Zhang era arrivato addirittura ad offrire 33 milioni di euro, ma l’offerta è stata respinta e rimandata al destinatario. Ora le cose potrebbero cambiare, Pozzo ha bisogno di cedere ed è pronto a sacrificare uno dei suoi gioielli molto ambiti sul mercato (dovrà rinunciare anche all’altro mediano Fofana che vuole cambiare squadra).