Calciomercato Juventus: colpaccio in attacco, pronta una contropartita

La Juventus pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, e pensa soprattutto a puntellare il reparto offensivo. L’addio certo di Gonzalo Higuain porterà i bianconeri a dover colmare il buco, possibilmente con un centravanti di buona esperienza, ma con ancora margini di miglioramento. Gli obiettivi continuano ad essere tanti, ma nelle ultime ore pare sia spuntato un nome piuttosto interessante.

Mercato Juventus: colpo Morata, Bernardeschi la contropartita

Tra i tanti nomi circolati negli ultimi tempi per l’attacco bianconero, pare ci sia anche quello di Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe diventare un obiettivo concreto, e già in passato ha giocato nella squadra di Torino, lasciando peraltro un ricordo piuttosto positivo. PIrlo lo conosce bene, e il suo arrivo darebbe garanzie sia in termini di gol sia in termini di esperienza. Ovviamente strapparlo all’Atletico Madrid non sarà per niente facile, anche perchè la sua valutazione è di circa 60 milioni di euro. Come riportato da Tuttosport però, l’idea della Juventus sarebbe quella di mettere sul piatto la contropartita Bernardeschi.

Bernardeschi: la carta per una punta

Simeone stima parecchio Bernardeschi, un giocatore che nel corso del tempo si è evoluto molto soprattutto dal punto di vista tattico. Il giocatore italiano potrebbe rientrare in una trattativa per una punta, e oltre all’affare Morata non dimentichiamo quello per Milik. Anche qui con un Napoli che non disdegnerebbe affatto la contropartita tecnica.