Calciomercato Juventus, avviati contatti con un bomber della Serie A!

E’ notizia di poco fa. La Juventus sta trattando, con l’entourage del calciatore, un suo possibile arrivo a Torino in questi giorni per concludere l’accordo. Seguiranno aggiornamenti.

Contatti avviati con Dzeko!

Altro che Arkadiusz Milik ed Alvaro Morata. La Juventus, per il reparto offensivo, sta pensando a Edin Dzeko della Roma. Il forte attaccante bosniaco farebbe al caso della nuova squadra targata Andrea Pirlo. Secondo quanto riporta ‘SportItalia‘ il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, avrebbe iniziato ad avere dei contatti con il procuratore del calciatore e con il direttore sportivo dei giallorossi Guido Fienga.

Potrebbe non bastare il rinnovo dello scorso anno con la società di Friedkin (all’epoca c’era ancora Pallotta), l’ex Manchester City potrebbe salutare la capitale per provare una nuova esperienza con la maglia della Juventus.

E’ Dzeko il colpo per la Champions?

Cristiano Ronaldo (dalle parole del patron Agnelli) continuerà a vestire la maglia bianconera anche per la prossima stagione per continuare ad inseguire il sogno della Champions League, sfumata meno di una settimana fa agli ottavi di finale contro l’Olympique Lione. Con Gonzalo Higuain che lascerà Torino per la seconda volta, pare che la dirigenza faccia sul serio per portare in Piemonte il forte attaccante della Roma che (non è un mistero) continua a piacere all’Inter di Antonio Conte che è alla ricerca di una punta di peso.