Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e addio: fissato il prezzo di cessione

La Juventus ha da poco concluso una stagione difficile, e che nonostante abbia visto il nono scudetto di fila, ha anche riesumato parecchi dubbi, sia in termini di risultato, che in termini di mercato. La squadra bianconera sarà ritoccata, a partire da nuovi innesti, fino ad arrivare ad eventuali cessioni. Fatto sta che la Vecchia Signora potrebbe avere il bisogno di monetizzare il più possibile, anche se questo dovesse significare sacrificare qualche gioiello.

Mercato Juventus: Dybala, a 90-100 milioni può andare via

Chi ha brillato di più in questa stagione bianconera, escluso Ronaldo, è stato Dybala, tornato ad altissimi livelli, e che senza ombra di dubbio è stato l’uomo in più per gran parte della difficile annata in quel di Torino. La Joya è un patrimonio per la Juventus, ma non vuol dire che sia incedibile. Agnelli vorrebbe preservarlo, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un’offerta da 90-100 milioni di euro potrebbe anche voler dire cessione. L’argentino ha tantissime avance, chissà che non possa arrivare una super offerta.

Futuro Dybala: la priorità della Juventus

Il futuro di Dybala è ancora molto incerto, ma nonostante le ultime voci trapelate in questi ultimi giorni, la priorità della Juventus resta chiarissima: tentare il tutto per tutto per il rinnovo. L’argentino è parte integrante del progetto, e ad oggi è il giocatore forse più importante.