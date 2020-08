Calciomercato Juventus, Matuidi rescinde. Il club lo ringrazia (UFFICIALE)

Il centrocampista francese lascia il club bianconero dopo tre stagioni in cui ha vinto: tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Molto probabile che la sua avventura calcistica continui all’estero. Voci lo vogliono vicino al club di David Beckham negli Stati Uniti.

Matuidi lascia la Juventus. La società: “Grazie di tutto, Blaise“

Blaise Matuidi ha rescisso, consensualmente, il proprio contratto che lo legava alla Juventus. Il club ed il francese si sono detti addio dopo tre anni. Il calciatore non rientrava più nel progetto tecnico della società e del nuovo allenatore Andrea Pirlo. La Juventus, sul sito ufficiale e sui propri profili social lo ha voluto ringraziare così: “Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l’azione. Il Campione del Mondo lascia la Juventus dopo tre anni.

Il francese ha sempre avuto un DNA vincente. Lo dimostra la sua carriera, fin da quando indossava la maglia del Paris Saint Germain. Lascia il club dopo aver segnato 8 reti e aver disputato 133 partite. Grazie di tutto, Blaise“.

La Juventus risparmierà 7 milioni di ingaggio

Il suo futuro ora sarà negli Stati Uniti. L’Inter Miami di David Beckham lo aspetta a braccia aperte. Il club risparmierà 7 milioni di euro, visto che il francese aveva ancora un anno di contratto da 3,5 netti.