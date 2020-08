Inter, ci siamo. Come riportato da Sky Sport sarebbe in programma un nuovo scambio con la Fiorentina.

Mercato Inter: Dalbert e Biraghi confermati

L’Inter terrà il terzino sinistro Cristiano Biraghi. Un po’ a sorpresa, come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro potrebbe confermare il difensore ex Catania e di proprietà della Fiorentina.

Lo stesso accadrà con Dalbert. Il brasiliano rimarrà per un’altra stagione a Firenze dove ha fatto benissimo in questa stagione.

Inter, perchè Biraghi

In realtà, oltre alle prestazioni in campo, a convincere la dirigenza nerazzurra sembrerebbe esser stata un’altra cosa. Biraghi, infatti, è cresciuto nelle giovanili del club nerazzurro e per motivi di lista il suo nome pesa meno di quello di altri calciatori.

Inter: via Lazaro, torna in Bundesliga

Chi invece non resterà a Milano è Valentino Lazaro che potrebbe tornare in Bundesliga. Il difensore austriaco, arrivato un anno fa proprio con Conte, non ha convinto in Italia per questo a gennaio era già partito in prestito. La stessa cosa dovrebbe accade questa estate. Il calciatore, infatti, potrebbe finire al Borussia Monchengladbach. Secondo Sky Sport la trattativa sembrerebbe essere oramai ai dettagli. Bisogna ricordare, inoltre, che l’Inter ha già ufficializzato l’arrivo del terzino Hakimi dal Borussia Dortmund (via Real Madrid).

