Calciomercato Inter, Messi: l’acquisto della casa a Milano spaventa il Barca

In Catalogna è allarme per il futuro di Lionel Messi. Il calciatore, da qualche giorno, ha comprato casa a Milano. Possibile futuro in nerazzurro per il talento argentino?

Messi a Milano. Il Barcellona ha paura di perderlo

Lionel Messi ha acquistato una casa a Milano (con vista sede nerazzurra): il fatto ha preoccupato non poco la dirigenza e i tifosi del Barcellona. Il proprietario Suning è molto ambizioso. Portare in Italia e nella Serie A un altro talento del calcio mondiale come l’argentino significherebbe molto per il calcio italiano. In casa Inter tutto tace, nessuno che parla di ciò. Il calciatore, almeno per il momento, sembra non farsi influenzare dalle voci. Lo dimostrano i gol realizzati contro il Napoli in Champions League nella partita di ritorno degli ottavi di finale. Ma il suo silenzio aumenta, sempre di più, i rumour sul suo futuro.

E pensare che prima del periodo Coronavirus lo stesso Messi elogiava il suo connazionale Lautaro Martinez e quasi provava a convincerlo a trasferirsi nel club spagnolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> News Inter, infortunio Sanchez: le condizioni nel comunicato del club

Rinnovare o non rinnovare con il Barcellona?

Leo Messi sta tenendo col fiato sospeso i suoi tifosi. Restare o andare via? Rinnovare o non rinnovare?. Non è così impossibile che, alla scadenza del contratto (giugno 2021), il giocatore possa trasferirsi all’Inter. Fantamercato? Può anche darsi. Intanto i supporters interisti continuano a sognare il grande colpo di Zhang.