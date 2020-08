Calciomercato Inter, via Skriniar: trovato il sostituto, ritorno a sorpresa

L’Inter, nonostante la stagione ancora in corso con l’obiettivo di arrivare in finale e magari conquistare l’Europa League, sta pensando già alla prossima stagione. Il club nerazzurro è alla continua ricerca di calciatori per rinforzare la rosa di mister Antonio Conte. Tanti obiettivi di mercato, tra cui calciatori per rinforzare il reparto difensivo. Dalla prossima sessione di calcio mercato potrebbero arrivare anche cessioni importanti.

Inter, cessione a sorpresa di Skriniar

La scorsa stagione è stato l’assoluto protagonista, poi qualcosa è cambiato con Antonio Conte. Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha avuto un calo di rendimento evidente in questa stagione. Perfetto nella difesa a 4 con Spalletti, ha poi faticato nella difesa a tre e da posizione di sinistra. Adesso il suo futuro è seriamente in bilico. Sul calciatore ci sono i migliori club, tra cui il Manchester City pronto a sborsare 70 milioni. Pera la titolarità, come capitato nella scorsa partita contro il Bayer Leverkusen.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Inter, infortunio Sanchez: esami e tempi di recupero

Inter, il sostituto di Skriniar ritorna in Serie A: è Smalling

Intanto, oltre a Kumbulla, la società di Suning ha sondato più calciatori in queste ultime settimane. Mettendo in conto della possibile cessione di Skriniar, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club sta pensando ad investire su Chris Smalling, difensore del Manchester United appena ritornato in Inghilterra dal prestito alla Roma. La sua valutazione è di 20 milioni di euro.