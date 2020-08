Atalanta -Psg, le probabili formazioni: i dubbi di Gasperini

Il grande giorno per l’Atalanta è arrivato. Questa sera, infatti, i bergamaschi sfideranno il Paris Saint-Germain nella gara valida per i quarti di Champions League allo stadio da Luz di Lisbona (ore 21.00). Ecco le probabili formazioni.

Atalanta-Psg le scelte di Gasperini e Tuchel

L’Atalanta è l’unica squadra italiana in corsa nella massima competizione europea e cercherà di battere i campioni di Francia per centrare la prima semifinale della propria storia. Servirà, dunque, un’impresa contro una squadra stellare, ma i nerazzurri sono stati capaci di arrivare a questo punto, dopo aver superato un girone non facile. Ecco, perchè, nella conferenza stampa di vigilia, l’allenatore dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha caricato la squadra dicendo che “sono orgogliosi di rappresentare l’Italia”. Per centrare l’obiettivo, il tecnico piemontese si affiderà al consueto 3-4-2-1 con Sportiello tra i pali, che prenderà il posto dell’infortunato Gollini. Sugli esterni sicuri del posto Toloi e Djimsiti, mentre al centro resta il dubbio tra Caldara e Palomino, con il primo favorito. A centrocampo, invece, Castagne è in vantaggio su Hateboer per essere schierato sulla corsia di destra. Pasalic si candida per vincere il ballottaggio con Malinoskyi e affiancare Gomez dietro all’unica punta Zapata. Tra i parigini non ci saranno l’infortunato Verratti e lo squalificato Di Maria, ma potrebbero recuperare Mbappè, che sta lavorando per superare un problema alla caviglia. Tuchel punterà sul 4-3-3 con il tridente formato da Neymar, Icardi e Sanabria.

Così in campo questa sera

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Herrera, Gueye; Neymar, Icardi, Sarabia.