Atalanta-PSG: le formazioni ufficiali

Atalanta-PSG: le formazioni ufficiali della gara di questa sera tra il PSG e l’Atalanta. In campo la formazione di Gasperini che freme in attesa delle scelte di Tuchel. Mbappè partirà dalla panchina, Verratti non sarà disponibile. In attacco attenzione a Pablo Sarabia, attaccante rivelazione che ha collezionato 28 presenze nonostante l’attacco atomico dei francesi. Sarabia giocherà al posto di Cavani che ha lasciato Parigi una volta terminato il suo contratto. Assenze importanti anche in casa nerazzurra. Ilicic non è con la squadra, come noto. Gollini, invece, si è operato e starà fuori per 3 mesi.

Atalanta: in aggiornamento

PSG: in aggiornamento

Leggi anche >>> I dubbi di formazione