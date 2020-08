Atalanta, Pasalic: “Queste squadre possono fare di tutto”

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la gara:

Le parole di Pasalic

“Peccato, c’è tanto rammarico, eravamo molto vicino ma in Champions è così. Le squadre che hanno qualità ti possono fare 2 gol in 2 minuti. Mi dispiace per noi e per Bergamo. Ma impariamo e guardiamo in avanti, dobbiamo essere pronti per la prossima Champions.

Errori? Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, su questo non ci sono dubbi. Queste sono squadre con tanta qualità che ti possono fare male sempre.

Mercato? Spero che usciamo più forti da questa stagione, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e speriamo che giochiamo anche la prossima Champions così”.

