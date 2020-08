Atalanta, Marquinhos: “Meritavamo quel gol”

Marquinhos, autore del gol del pareggio che ha tagliato le gambe all’Atalanta, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Le parole di Marquinhos

“Una bella festa arrivare in semifinale, una partita tanto difficile contro l’Atalanta.La differenza è arrivata con i cambi, abbiamo fatto una grande partita e credo che alla fine il risultato sia meritato. Abbiamo mancato tante palle gol e poi eravamo in difficoltà, siamo davvero orgogliosi. Sapevamo già la forza dell’Atalanta e che avremmo dovuto sudare per vincere.

Quel gol preso ci ha spiazzato e abbiamo creato tante occasioni. Quando si giocano partite di grande livello si sa che bisogna soffrire contro tutte le squadre. Finale? Ancora è presto, riposiamoci e pensiamo alla semifinale che dovremo giocare con una tra Atletico Madrid e Lipsia. Condizione fisica? Noi abbiamo giocato due finali di Coppa prima di questa partita e ci siamo preparati molto bene. Lo si è visto in campo“.

Leggi anche >>> La sintesi della gara