Europa League – I risultati, l’Inter affronterà lo Shakhtar

Europa League – I risultati della serata

Shakhtar-Basilea. Parte subito fortissima la squadra Ucraina che segna dopo soli pochi minuti. La rete è di Junior Morales che dopo due minuti indirizza subito la gara. Ma il club arancione non è domo e raddoppia al minuto 22 con Taison. Nel secondo tempo la terza rete arriva su calcio di rigore realizzato da Patrick. Nel finale c’è gloria anche per Dodo che segna il quarto gol prima del gol della bandiera di Van Wolfswinkel. Allarme rosso per l’Inter.

Wolverhampton-Siviglia. Gara bellissima tra gli spagnoli e gli inglesi. La grande occasione arriva su calcio di rigore ma Raul Jimenez, grande obiettivo di mercato della Juve, sbaglia. Nel secondo tempo le squadre sono stanchissime ma il Siviglia domina in mezzo al campo e nel finale, di testa con Ocampos, trova la rete che scongiura i tempi supplementari.

Europa League – i tabellini

SHAKHTAR DONETSK-BASILEA 4-0



2′ Junior Moraes, 22′ Taison, 75′ rig. Alan Patrick, 88′ Dodo

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Matviienko, Bondar; Marcos Antonio (85′ Maycon), Stepanenko; Marlos (72′ Solomon), Alan Patrick (78′ Kovalenko), Taison (85′ Tete); Junior Moraes (85′ Fernando). All. Castro

BASILEA (4-2-3-1): Nikolic; Widmer, Van der Werff (73′ Ramires), Alderete, Petretta; Frei, Xhaka (60′ Marchand); Stocker (73′ Van Wolfswinkel), Campo, Pululu; Arthur Cabral (73′ Ademi). All. Koller

Ammoniti: Frei (B), Alan Patrick (S), Arthur Cabral (B)

WOLVERHAMPTON-SIVIGLIA 0-1

88′ Ocampos

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Moutinho (71′ Pedro Neto), Ruben Neves, Vinagre; Adama Traoré (79′ Jota), Raul Jimenez. All. Nuno Espirito Santo

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui

Ammoniti: Diego Carlos (S), Saiss (W)

Note: Raul Jimenez si fa parare il rigore al 13′