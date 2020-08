Positivi al Covid nell’Atletico, Juve ripescata: che gaffe della Rai

Incredibile ma vero: secondo una giornalista l’emittente televisiva di Stato, visto il doppio contagio verificatosi tra le fila dell’Atletico Madrid, gli spagnoli dovrebbero essere eliminati autonomamente, con il conseguente rispescaggio della Juve…

L’errore in diretta della Rai: il motivo

Il mondo dei social può trarre facilmente in inganno. Anche una giornalista scafata come Paola Ferrari non è immune ai tranelli che possono generare le condivisioni di Facebook e affini. Nelle ultime ore aveva preso a circolare una fake news, secondo la quale, visto che l’Atletico Madrid ha tra le sue fila due positivi al coronavirus, allora i colchoneros sarebbero stati eliminati dalla Champions League d’ufficio. Nulla di più falso ovviamente, Vrsaljko e Correa sono finiti semplicemente in isolamento, mentre il resto della squadra è andato a Lisbona per disputare le Final Eight. L’immagine del misfatto sembrava uno screenshot del televideo, modificato ad arte, nel quale si leggeva della notizia sopra citata. La giornalista l’ha condivisa, salvo poi cancellarla dopo le proteste dei suoi follower. Alcuni erano divertiti, mentre altri si sono dimostrati infuriati per l’errore.

