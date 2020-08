Coronavirus, 2 positivi per una big: il comunicato (UFFICIALE)

Stagione travagliata per la formazione che è rimasta coinvolta, tra l’altro, in quella che è stata definita la “partita della morte”, per essersi disputata a porte aperte quando il covid-19 era già ampiamente diffuso.

Nota ufficiale del club, il Valencia ha 2 calciatori positivi al covid-19

Non solo Atletico Madrid, anche un’altra grande di Spagna come il Valencia ha annunciato due contagiati dal virus che ha sconvolto il mondo. Lo ha annunciato la società spagnola, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Stagione decisamente complicata per il club del Mestalla, che ha concluso la Liga al 9° posto ed è stata una delle squadre più colpite dalla pandemia. Per qualcuno, il problema è stato anche aver disputato la gara di Champions League contro l’Atalanta, a porte aperte a San Siro, quando la presenza del morbo in Italia era già stata accertata. L’occasione è stata data dalla ripresa degli allenamenti per l’inizio della stagione 2020/2021. Nel comunicato si legge che i giocatori stanno bene ed attualmente sono in isolamento.

Il comunicato del Valencia

Nel testo non sono stati rivelati i nomi dei calciatori coinvolti, ma solo che “sono semersi due casi di positività al COVID-19, che sono stati isolati nelle proprie case, come da protocollo della Liga e dello stesso Valencia. Il club manterrà un protocollo molto rigido per tutta la squadra“.