Archiviata la stagione 2019/20, la più complicata dell’era De Laurentiis, il Napoli pensa al calciomercato e a come migliorare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli, tentativo per Demiral

Gli azzurri non conoscono ancora il futuro di Kalidou Koulibaly, non al meglio in questa stagione e con tante squadre pronte ad offrirgli (forse l’ultimo) contratto della vita. Piace al Manchester City e al PSG, ad oggi impegnate ancora in Champions League, e al termine della stagione potrebbe dire addio al Napoli, come confermato qualche settimana fa anche da Aurelio De Laurentiis. Che nel frattempo pensa al calciomercato e a come rimpiazzare il campione senegalese, in caso di addio. Assodato che arriverà Amir Rrahmani dal Verona, si valutano anche altri calciatori che possono essere perfetti per la causa azzurra. Piace Gabriel Magalhães de Lille ma il “sogno” di De Laurentiis è Merih Demiral, difensore della Juventus che quest’anno ha saltato metà stagione per un delicato infortunio ai legamenti.

La risposta della Juventus

Stando a quanto si legge su calciomercato.com, il Napoli ha fatto un tentativo con la Juventus per arrivare al difensore turco ex Sassuolo. Con i bianconeri è ancora viva la trattativa che porterebbe Milik in bianconero ma gli azzurri, per il difensore, sarebbero disposti a trattare al di là dell’affare Milik. La risposta della Juventus è stata chiara: incedibile, niente da fare per qualsiasi club e questo vale anche per il Napoli. Muro altissimo approvato anche da Andrea Pirlo.

