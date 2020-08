La dirigenza rossonera è al lavoro per il rinnovo di tre calciatori fondamentali della rosa, ma sembra che il tutto sia slittato nelle prossime settimane.

Si attendono i rinnovi di Ibra e Calha

Il Milan inizierà il raduno prima di tutte le altre squadre. Il 24 agosto, gli uomini di Stefano Pioli, si riuniranno nuovamente per affrontare la nuova stagione (causa il primo impegno ufficiale in Europa League). Oltre alle amichevoli da disputare per tenersi in forma, in casa Milan tiene banco il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri non possono fare a meno di lui, anche perché se dovesse andare via il reparto offensivo dei ‘diavoli’ andrebbe ricostruito. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport‘ il numero 21 rimarrebbe volentieri, ma alle sue condizioni. Gazidis è pronto ad offrirgli 4 milioni di euro a stagione.

Non solo lui, anche il rinnovo del contratto del turco Calhanoglu è uno dei temi caldi dell’estate rossonera. L’ex Bayer Leverkusen, con l’arrivo di Pioli, è un altro giocatore, quasi insostituibile. Anche se il desiderio del centrocampista è quello di giocare su palcoscenici più importanti come quello della Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente da fare per l’irlandese. Va al Newcastle

Donnarumma: obiettivo grande salto in Europa con il Milan

Anche Gigio Donnarumma sembra aver cambiato idea. Vuole continuare a giocare e crescere nella squadra che lo ha lanciato nel calcio. A meno che Raiola non decida di mandarlo altrove. Per il suo rinnovo c’è tempo, ora l’obiettivo è quello di confermare Ibrahimovic.