Il calciomercato del Milan è anche lungimirante: non si pensa solo alla prossima stagione, ma anche ai colpi per il futuro. La dirigenza rossonera è interessata ad un giovanissimo talento dell’Hammarby di Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, arriva il baby talento di Ibrahimovic

Secondo il quotidiano svedese Expressen, il Milan sta per mettere le mani sul talentuoso Emil Roback. Si tratta di una prima punta svedese classe 2003, in forza nell’Hammarby, club in cui uno dei soci è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante atterrerà questa sera a Milano per poi svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con i rossoneri. Per il 17enne è stata sconfitta la concorrenza di Arsenal e Bayern Monaco e verranno investite 15 milioni di corone svedesei, circa 1,5 milioni di euro. Ovviamente è stata decisiva l’intermediazione di Ibrahimovic, che è ancora in attesa di conoscere il suo futuro.

Ora il rinnovo di Ibra

Il Milan deve ancora decidere il futuro di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto al termine della stagione. Stefano Pioli lo ha inserito al primo posto degli acquisti per la prossima stagione. Con l’arrivo dello svedese a gennaio, i risultati sono cambiati radicalmente e tra due settimane i rossoneri staranno già preparandosi per la prossima stagione (dovranno affrontare i preliminari di Europa League).

