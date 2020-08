Calciomercato Milan, almeno 25 milioni da una cessione

Il Milan si prepara ad affrontare la prossima finestra di mercato, e la dirigenza comincia a studiare i giusti profili per andare a rinforzare tutti i reparti. Ma se da una parte i rossoneri dovranno trovare gli innesti funzionali al gioco di Pioli, dall’altra parte si penserà anche alla cessione di qualche giocatore. Uno su tutti Lucas Paquetà, attualmente in uscita dal Diavolo.

Mercato Milan: cessione Paquetà, servono almeno 25 milioni

Nonostante lo splendido finale di stagione, nel Milan c’è chi non è riuscito a brillare, e sicuramente ci riferiamo a Paquetà. Un’annata molto complicata per il brasiliano, che dopo un bell’impatto lo scorso anno, è stato molto incostante ed ha giocato pochi minuti. Insomma una situazione parecchio spinosa la sua, e che lo porterà quasi sicuramente a dare l’addio al club di Milano. I rossoneri però non vogliono fare una minusvalenza, ed è per questo che chiederanno almeno 25 milioni per la cessione del centrocampista.

Addio Paquetà: il brasiliano pedina di scambio

Il futuro di Paquetà sembra diretto verso l’addio, e con molte probabilità questa è stata l’ultima stagione con la maglia del Milan. Occhio al suo futuro, con una squadra di Serie A che potrebbe puntare ad accoglierlo. Parliamo della Fiorentina, squadra con la quale potrebbe esserci un maxi-affare. I rossoneri puntano due gioielli della viola, l’ex Flamengo può essere coinvolto nella trattativa.

