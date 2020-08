Calciomercato Milan, colpo dal Tottenham: c’è distanza economica

In attesa della prossima stagione, il Milan comincia a programmare vari innesti per rinforzare la rosa, magari con qualche colpo di livello europeo. I rossoneri vogliono migliorare il piazzamento ottenuto in questa annata, e ora sulla squadra di Pioli sono ovviamente cresciute le aspettative. Gli obiettivi continuano ad essere tanti, e tra questi c’è anche qualcuno dalle big.

Mercato Milan: obiettivo Aurier, la richiesta degli Spurs è troppo alta

Occhi puntati sul Tottenham per il Milan, ed in particolare su Serge Aurier, terzino destro che in queste ultime stagioni è riuscito a mantenere una certa costanza sia in termini di minutaggio che di prestazioni. L’ivoriano ha acquisito una buona esperienza, e la dirigenza rossonera starebbe pensando all’investimento. Le cifre richieste dal Tottenham sono però ancora troppo alte: gli Spurs chiedono circa 23 milioni di euro, il Milan è disposto ad arrivare massimo a 15. La distanza economica c’è ed è innegabile, ma la speranza è quella di riuscire ad ottenere un piccolo sconto. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Colpo Aurier: c’è ottimismo

Aurier è un giocatore importante, ed è un obiettivo concreto per il Milan, il quale però vorrebbe riuscire a strappare il giocatore alle sue condizioni. I rossoneri hanno già avuto degli approcci telefonici, e nell’ambiente filtra un certo ottimismo.

