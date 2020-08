Calciomercato Lazio, offerta irrinunciabile. L’attaccante vola in Qatar!

Il calciatore è sul mercato. Oramai mancherebbe solo l’ufficialità, ma pare che abbia raggiunto l’accordo con un club qatariota. Tare sta studiando chi prendere al suo posto.

Dopo tre anni Caicedo può lasciare la Lazio

Felipe Caicedo è pronto a dire addio alla maglia biancoceleste. C’è di più, il giocatore è pronto a salutare l’Italia. Lo aspettano in Qatar, precisamente all’Al Gharafa. Lotito per il centravanti potrebbe ricavare una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Questi soldi saranno subito investiti per il nuovo attaccante. Per sostituirlo si guarda in Turchia: nel Fenerbahce gioca il nazionale kosovaro Vedat Muriqi.

Piace molto al ds Igli Tare, ma piace anche in Inghilterra. Il West Bromwich segue con interesse la punta. Piace sempre Wesley. Seguito per due anni è andato all’Aston Villa, ma ora è in vendita: la richiesta degli inglesi è di 15-17 milioni di euro.

Non si molla Borja Mayoral. Spunta il nome di Origi

Jurgen Klopp lo ha utilizzato con il contagocce quest’anno, ma nella scorsa stagione è stato uno degli autori dei due gol che gli ha permesso di vincere la Champions League con il Liverpool. Stiamo parlando di Divock Origi che potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato. Altrimenti non è mai svanita la possibilità di arrivare a Borja Mayoral. Simone Inzaghi vuole una squadra competitiva per poter vincere lo scudetto e fare bella figura nella prossima Champions.