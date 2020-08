Calciomercato Lazio, la situazione David Silva: gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato della Lazio è pronto ad impreziosire la Serie A con un colpo da 90: David Silva è promesso sposo al club di Claudio Lotito.

Calciomercato Lazio, David Silva arriva dopo la Champions League

Sembrava dovesse arrivare nello scorso weekend l’ufficialità di David Silva come nuovo acquisto della Lazio per la prossima stagione, ma così non è stato. Per un semplice motivo: il centrocampista spagnolo è impegnato in Champions League con il Manchester City. Nessuno stop alle trattative, nessun ostacolo: dopo la definizione degli ultimi dettagli firmerà l’accordo con la Lazio. Al momento resterà concentrato per le Final Eight di Lisbona dopo aver battuto anche all’Etihad Stadium il Real Madrid.

Le cifre dell’affare

Stando a quanto riporta Il Messaggero, il fratello-agente è volato a Lisbona per assistere alla parte finale della Champions League. L’obiettivo è chiudere l’operazione già in sede lusitana, facendogli firmare il contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Dopodiché ci sarà l’ufficialità dell’accordo, in vista della nuova (e prima) stagione alla Lazio. A quel punto, per Tare, Inzaghi e Lotito, sarà tempo di puntellare la rosa che dovrà essere molto più ampia rispetto a quella che ha appena completato al quarto posto la Serie A. Immobile resterà sicuramente in biancoceleste ma c’è da chiarire la posizione di altri due pilastri: Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic.

