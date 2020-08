Calciomercato Lazio: asta con il Napoli per la stella del Real

Lazio, ora è asta con il Napoli per un difensore. Tare potrebbe soffiare il calciatore agli azzurri.

Calciomercato Lazio: Regulion piace anche a Tare

Secondo quanto riportato dal Sun, anche la Lazio sarebbe in corsa per l’esterno del Siviglia Regulion.

Il calciatore, in forza agli andalusi, è di proprietà del Real Madrid.

Sergio Reguilón sta facendo benissimo in Ansalusia e per questo ha attirato le attenzioni di diversi club.

I I biancocelesti, per questo motivo, si sarebbero inseriti nella corsa al calciatore su cui è forte l’interesse di Napoli, Chelsea ed altri club d’Europa.

Ultime Lazio: c’è anche il piano B

In realtà per la corsia mancina il club biancoceleste sembrerebbe vicinissimo ad un altro colpo. Tare nei prossimi giorni potrebbe chiudere con la SPAL il colpo Fares. Per questo motivo, vista l’età di Lulic, qualora arrivasse anche il colpo dalla Liga, la fascia sinistra dovrebbe essere snellita con almeno una cessione tra Jony e Lukaku. In attacco, invece, la Lazio si muove per altri obiettivi. Tare segue le punte Mayoral e Muriqi. L’operazione che dovrebbe portare quest’ultimo a Roma sarà molto costosa. Per chiudere l’affare servirebbero 16 milioni d’euro + 2 di bonus, per un costo totale che sfiora i 20 milioni. Dovrebbe andare via Caicedo.

Leggi anche >>> L’offerta del Napoli per Regulion