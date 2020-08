Calciomercato Juventus, cessione a centrocampo: arriva l’ufficialità

Una Juventus che pensa e programma in vista della prossima stagione, soprattutto in chiave di mercato. Gli innesti saranno obbligatorio, ma dall’altra parte sono previste anche delle cessioni. L’annata appena terminata ha lasciato qualche incertezza importante, e soprattutto per i neo acquisti continuano a circolare varie voci, vedi Rabiot e Ramsey.

Ultime Juventus: cessione Ramsey, ufficiale la smentita

Non sono mancate le critiche nei confronti di Aaron Ramsey, soprattutto visto e considerando il rendimento poco costante nel corso di questa sua prima stagione in bianconero. La Juventus ha valutato a lungo la situazione, ma ancor prima sono arrivate delle voci di una cessione ormai imminente da qui a breve. Tutto smentito ufficialmente però: è infatti arrivata la pronta risposta da parte della Avid Sports & Entertainment Group, società che cura la procura proprio del gallese. L’ex Arsenal resterà quindi alla Vecchia Signora, e stavolta sotto la guida del nuovo tecnico Pirlo.

Cessioni Juventus: 3 giocatori in partenza

Ramsey non partirà, o quanto meno non lo farà in questa prossima sessione. Futuro molto diverso invece per altri giocatori, come ad esempio Higuain, Khedira e Matuidi, al momento sul piede di partenza. L’attaccante e i due centrocampisti, per motivi molto diversi, potrebbero dire addio dopo una lunga esperienza in bianconero, e magari portando un bel tesoretto nelle casse della Vecchia Signora.

