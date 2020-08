Calciomercato Juventus, Solskjaer annuncia il futuro di Pogba

Il calciomercato della Juventus ha un sogno ben definito nel cassetto: Paul Pogba. Il centrocampista francese del Manchester United si è appena qualificato per le semifinali di Europa League ma non conosce ancora il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Pogba può arrivare?

Al termine dei 120′ di Manchester United-Copenaghen, con i Red Devils qualificatisi per la semifinale di Europa League, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato anche del futuro di Paul Pogba.

“Da quando è tornato dall’infortunio è stato grandissimo. Ha lavorato davvero tanto, è felice e sta giocando bene. Vedremo il meglio di Paul nelle prossime due stagioni, ne sono sicuro. Non vedo l’ora di vederlo crescere con questa squadra, dovrà essere uno dei leader, una delle figure principali, perché sta arrivando al suo momento di massima maturazione come calciatore. Non vedo l’ora di lavorare con lui“.

Pirlo chiede Pogba

Andrea Pirlo, insediatosi pochissimi giorni fa sulla panchina della Juventus con lo scetticismo di tantissimi addetti ai lavori, vorrebbe tornare a lavorare con Paul Pogba. Ma questa volta vorrebbe gestirlo dalla panchina e non essere un suo compagno di squadra come dal 2012 al 2015. Il francese è un pallino del nuovo allenatore bianconero che ha deciso di eclissare il possibile arrivo di Jorginho in mediana, anche se le parole di Solskjaer sono tutt’altro che positive per i bianconeri.

