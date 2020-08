Calciomercato Juventus, con Pirlo pronto l’addio di 3 campioni

Fabio Paratici e Andrea Pirlo sono al lavoro per costruire la nuova Juventus. Possibilmente più giovane ed economica. Via i giocatori con il ‘pesante’ ingaggio.

Ecco la lista dei partenti bianconeri

Il primo nella lista dei giocatori da cedere è Gonzalo Higuain. Con l’arrivo di Maurizio Sarri nella passata stagione sembrava essere ritornato come ai tempi del Napoli, ma solo per due mesi. Il suo rendimento è successivamente calato e non ha mai lasciato il segno. Sarebbe andato via anche se fosse rimasto l’ex Chelsea, ma col suo esonero la cessione per il ‘Pipita‘ si fa sempre più vicina. Secondo ‘TuttoSport‘ il ritorno in Argentina è da scartare, il River Plate non può permettersi di pagarlo 18 milioni (come richiesti dalla società), molto più probabile che giochi (nuovamente) nella Liga. Khedira vorrebbe rimanere a Torino, ma Agnelli non è dello stesso parere.

Anche per lui possibile ritorno in Germania. De Sciglio era ambito da Paris Saint Germain e Barcellona, ma ora sembra che le due squadre si siano completamente defilate.

Douglas Costa, futuro in Premier League per il brasiliano?

Il Manchester City di Pep Guardiola (che lo ha allenato ai tempi del Bayern Monaco) non ha mai nascosto il suo interesse per il fantasista. Complice i numerosi infortuni, anche questa stagione non è riuscito a mettere la sua impronta (fatta eccezione per il bellissimo gol in Champions League contro la Lokomotiv Mosca).