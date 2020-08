Calciomercato Juventus, Pirlo ha un nuovo obiettivo per l’attacco

Il calciomercato di Serie A si fa sempre più intenso, e la maggior parte delle squadre italiane sta cercando rinforzi in vista della prossima stagione. Occhi puntati soprattutto sulla Juventus, la quale ha da poco cambiato allenatore, e di conseguenza anche qualche obiettivo. Pirlo ovviamente consiglierà Paratici e staff, ed attenzione a quello che può succedere in attacco.

Ultime Juventus: Pirlo mette nel mirino Morata

La Juventus cercherà di puntellare il reparto offensivo, anche perchè Gonzalo Higuain dirà addio a breve. E’ ovvio di come serva un centravanti, possibilmente ancora giovane e con margini di miglioramento. I nomi circolati nelle ultime settimane sono tutti molto interessanti, ma pare che Pirlo abbia in mente un altro giocatore da affiancare ai confermati Ronaldo e Dybala. Stando a quanto riportato da Sportitalia, pare che nel mirino ci sia finito anche Alvaro Morata, proprio ex bianconero e che in passato ha giocato proprio fianco a fianco di Pirlo. Un giocatore che l’ambiente conosce benissimo, con un’esperienza in Serie A che non sarebbe affatto da sottovalutare.

Colpo Morata: iniziano i sondaggi

Morata è senza dubbio un profilo importante, e anche nell’ultimo periodo ha fatto molto comodo a Simeone con la maglia dell’Atletico Madrid. Pirlo lo vorrebbe nella sua rosa, e sembra che siano già iniziati i sondaggi. Intanto la Vecchia Signora tiene d’occhio anche altri attaccanti, uno dalla Serie A, l’altro dalla Premier.