Calciomercato Juventus: ritorno in bianconero, Pirlo rifiuta

Il calciomercato della Juventus entra sempre di più nel vivo, e nel corso di questi ultimi giorni sono circolati tanti nomi per vari reparti della rosa bianconera. Con Pirlo sulla panchina cambieranno diverse cose, a partire dagli obiettivi. Se con Sarri sembravano quasi certi dei colpi, adesso la situazione è cambiata.

Ultime Juventus, ritorna Mandzukic? Pirlo dice “no”

E’ sempre più chiaro ormai: la Juventus vuole un attaccante, anche perchè dopo la partenza di Higuain, il buco nel reparto sarà evidente. Serve una prima punta di ruolo, e nel corso di queste settimane era spuntato fuori anche il nome di Mandzukic, il quale già lo scorso anno aveva dato addio in modo piuttosto amaro. Il croato è stato fondamentale in questi ultimi anni, e il bel ricordo lasciato ai tifosi è ancora intatto ed importante. Pirlo però a quanto pare la pensa diversamente, con una sorta di rifiuto riportato dal giornalista Luca Mamblano. L’idea del neo tecnico sarebbe quella di puntare su altri profili, magari più giovani.

Attacco Juventus: due obiettivi principali

Mandzukic non tornerà alla Juventus, e i bianconeri hanno già in mente su chi puntare per la prossima stagione. Da una parte c’è Raul Jimenez, che però costa abbastanza, dall’altra invece c’è Milik, profilo molto gradito e per il quale potrebbe intavolarsi una trattativa concreta con il Napoli. La scelta, almeno per il momento, sembra ricadere su uno di questi due.

