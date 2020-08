Calciomercato Juventus, l’obiettivo è un blancos. Ramsey nella trattativa?

La nuova Juventus di Andrea Pirlo comincia a prendere forma. Il primo desiderio del neo tecnico è quello di acquistare dal Real Madrid uno dei pupilli della dirigenza. Possibile inserimento nella trattativa di Ramsey.

Tutto su Isco!

Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ è Isco l’obiettivo numero uno della Juventus. Servirà molto più di un acquisto a centrocampo dopo gli addii di Pjanic e Matuidi e quelli (quasi certi) di Khedira e Ramsey. Proprio Pirlo, un anno e mezzo fa, subito dopo l’eliminazione dei bianconeri in Champions disse: “Per vincere la competizione serve uno come Isco. Per innescare al meglio Ronaldo devi prendere uno come lui“. Ciò che potrebbe frenare la dirigenza è il costo dello spagnolo: sui 60-70 milioni di euro (senza considerare l’ingaggio annuale di 7).

Per abbassare il costo serve inserire un calciatore nella trattativa. Dybala è escluso (il suo futuro è in bianconero), Ramsey è più di una ipotesi.

Le alternative allo spagnolo

C’è anche il ‘Piano B’ e ‘C’. Se lo spagnolo o la dirigenza madrilena dovessero fare i capricci si tornerebbe su Sandro Tonali. La rivale per aggiudicarsi il baby talento è l’Inter. Altrimenti si punta a Manuel Locatelli del Sassuolo. Senza dimenticare uno degli uomini che ha eliminato la Juventus in Champions, ovvero Aouar (su di lui anche City, Psg e Real Madrid). Costo dell’algerino? Dai 50-70 milioni.