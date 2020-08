Con l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, il calciomercato dei bianconeri potrebbe cambiare radicalmente: occhio alla situazione Dybala.

Calciomercato Juventus, fatica per il rinnovo di Dybala

Le idee dell’ex centrocampista di Milan e Juventus sono diametralmente opposte a quelle di Maurizio Sarri e ogni nome che era stato fatto fino a poche settimane fa per la “nuova Juve” è messo in discussione. Ma non ci sono solo i possibili nuovi ad allontanarsi dalla Juventus. Anche i senatori e i calciatori più forti potrebbero dire addio. Ieri ha salutato Blaise Matuidi che andrà all’Inter Miami (manca solo l’ufficialità) e nei prossimi mesi potrebbe dire addio anche Paulo Dybala. Già lo scorso anno era stata messa in discussione la sua permanenza, salvo poi restare ed essere giudicato anche il calciatore migliore della stagione. Ma tra i bianconeri e la Joya c’è da chiarire la situazione rinnovo. I contatti sono inziati mesi fa ma non c’è intesa, per questo le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Niente rinnovo e cessione: addio a Dybala?

Solo con le cessioni verrà finanziata la campagna acquisti della Juventus che, senza addii metterebbe a disposizione di Paratici un budget minimo. Ecco perché, stando a La Repubblica, non va del tutto esclusa la vendita di un big, nello specifico di Paulo Dybala. E’ l’unico bianconero appetibile all’estero, in grado di portare un bel gruzzoletto e pare che il Real Madrid di Zinedine Zidane ci punterebbe molto volentieri. Con un’offerta da 70 milioni di euro, dunque, Agnelli potrebbe decidere di salutare la sua Joya.

