Calciomercato Juventus: colpo in attacco dal Real Madrid?

Juventus, nuova idea per l’attacco. Si pensa anche ad un calciatore del Real Madrid.

Mercato Juventus: occhio a Jovic per l’attacco

Continuano le voci di calciomercato sull’asse Torino-Madrid. Non solo calciatori noti, ma anche stelle ancora da fare esplodere.

In questi gironi si è tanto parlato del futuro di Dybala, Cristiano Ronaldo e Isco. tuttavia ultime ore dalla Spagna rimbalzano alcune voci riguardanti anche un’altra punta: Luka Jovic. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, l’attaccante del Real Madrid potrebbe essere il nome giusto per andrea Pirlo ed il suo attacco. L’ex Eintracht, come è noto, è da tempo inseguito anche da Milan, Napoli e Monaco, ma ora anche i bianconeri sarebbero interessati al calciatore.

Mercato Juventus: quanto costa Jovic?

Per portare il calciatore in Serie A, tuttavia, servirebbe un’offerta importante visto che lo scorso anno il serbo è stato pagato 60 milioni di euro.

Il prezzo di Jovic ora è sceso ma la concorrenza è folta. Per questo motivo la Juventus starebbe valutando un doppio investimento in casa Merengue, per regalare ad Andrea Pirlo sia la punta che lo stesso Isco. Per arrivare ai due calciatori potrebbe servire una mega-offerta da 70 milioni di euro complessivi. O al massimo uno scambio con uno dei calciatori ora in organico a Torino.

