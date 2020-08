Calciomercato Juventus, Bonucci nel mirino di una big di Serie A

Un mercato che si prospetta incandescente quello di Serie A, dove tutte le squadre cercheranno di rinforzarsi in vari reparti. Anche la Juventus vuole intervenire per degli innesti, ma dall’altra parte dovrà gestire al meglio anche la situazione in uscita. Qualche big potrebbe partire, altri invece saranno confermati o bocciati da Pirlo, neo tecnico bianconero.

Ultime Juventus: su Bonucci c’è la Roma

Tra i tanti giocatori nella rosa bianconera ce n’è uno non sicuro della sua permanenza, e stiamo parlando di Leonardo Bonucci. Il centrale non ha disputato una buonissima stagione, e adesso nella prossima sessione di mercato potrebbe cambiare qualcosa. L’interessamento è costante nei suoi confronti, ma se fino a qualche giorno fa si parlava solo di Manchester City, adesso pare sia spuntata un’altra big, e stavolta italiana. I Citizens hanno preso Akè, e di fatto potrebbero spianare la strada alla Roma, la quale sarebbe fortemente interessata. L’indiscrezione è trapelata da Juventibus.

Addio Bonucci? Altro big a “rischio”

Il futuro di Bonucci è ancora molto incerto, e le sue recenti prestazioni non hanno fatto altro che alimentare i dubbi. Il difensore bianconero continua a ricevere avance, così come Dybala. La Joya, così come il collega, potrebbe dire addio.

