Calciomercato Juventus: colpo dall’Arsenal per 35 milioni

Juventus, alla fine l’attaccante arriva dall’Arsenal. Secondo quanto riportato dalla Premier, il club bianconero avrebbe deciso di virare su Lacazette.

Calciomercato Juventus 2020: in attacco arriva Lacazette

La Juventus sta comprando Alexandre Lacazette. In Inghilterra sembrano non avere più dubbi. Secondo le ultime di mercato sembrerebbe che l’Arsenal possa cedere, in questa sessione di mercato, il proprio attaccante Alexandre Lacazette. Il calciatore è un pallino fisso della dirigenza della Juventus, che fin dai tempi di Lione seguiva il francese. Il calciatore sarebbe il sostituto in bianconero di Gonzalo Higuain ( chepotrebbe ritornare a giocare nella Liga).

Juventus, i dettagli dell’affare Lacazette

Secondo quanto riportato da ‘The Atheltic‘, i bianconeri starebbero per chiudere per l’attaccante. Ma non solo, il club allenato da Andrea Pirlo vorrebbe inserire nella trattativa un giocatore che possa fare al caso del tecnico Mikel Arteta.

L’arrivo del tecnico spagnolo, infatti, sembrerebbe aver pregiudicato il futuro ai ‘Gunners‘ dell’ex Olympique Lione. Per questa ragione Lacazette, il cui contratto con gli inglesi scade nel giugno del 2022, sarebbe intenzionato a partire.

Juventus, quanto costa Lacazette?

Il prezzo fissato dall’Arsenal non sarebbe nemmeno così elevato. La valutazione del nazionale francese è di 35 milioni di euro. Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Juventus, avrebbe già dato il suo ok. Il calciatore da inserire nell’affare potrebbe essere Douglas Costa. Se ciò non dovesse verificarsi è possibile che la Juventus provi a piazzare Cristian Romero, di ritorno dal prestito al Genoa.

Leggi anche >>> Juve, Bonucci va via?