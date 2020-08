La sfuriata post Atalanta-Inter di Antonio Conte ha lasciato enormi strascichi nell’organizzazione della prossima stagione: il calciomercato potrebbe risentirne.

Calciomercato Inter, scelto il sostituto di Conte

Il cammino positivo in Europa League dell’Inter non tiene saldo il posto di Antonio Conte in panchina. Al termine della stagione la società e il tecnico leccese si incontreranno per discutere di ciò che non è andato e decideranno se proseguire insieme o separarsi dopo appena una stagione. La proprietà nerazzurra non ha affatto digerito le parole di Conte nel post partita di Atalanta-Inter e non ha intenzione di lasciar correre. Anzi. Suning, al contrario di quanto vorrebbe l’allenatore, non ha intenzione di lasciargli maggiori poteri in chiave calciomercato. In più chiederà la massima condivisione del progetto sportivo e uno “stop” immediato agli attacchi pubblici, altrimenti la separazione sarà inevitabile.

C’è Conceição nelle idee della società

Stando a quanto riferito da A Bola, Sergio Conceição, tecnico del Porto, è nelle idee della dirigenza nerazzurra in caso di addio di Antonio Conte. Ha appena vinto la Liga NOS e la Coppa di Portogallo ma non sarà facile strapparlo al club lusitano perché anche sul suo contratto vige una clausola importante: 20 milioni di euro, a fare da ostacolo a qualsiasi tentativo di addio.

