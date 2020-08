Calciomercato Genoa, con l’acquisto della nuova società si punta a un top player

La cordata italiana formata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi sono pronti a rilevare il club che è stato per diciassette anni di Enrico Preziosi. Subito dopo si penserà al calciomercato: l’obiettivo è un attaccante del Napoli.

Radrizzani e Manfredi vogliono il Genoa

L’era di Preziosi al Genoa potrebbe concludersi a breve. Infatti il duo italiano Radrizzani-Manfredi sono pronti ad acquistare il club. L’offerta è arrivata da ‘Gestio Capital‘ un family office con base a Londra. Questo discorso va avanti da molte settimane. L’obiettivo è quello di valorizzare un club storico come quello rossoblu sotto il profilo tecnico e manageriale. I tifosi genoani non vedono l’ora: ne hanno abbastanza di Preziosi, anche perché i rapporti si sono deteriorati già da qualche anno e ricucirli è diventato impossibile.

Il bilancio del club, dal 2019, è attivo (grazie alle cessioni di Piatek e Romero della scorsa stagione e quella di Kouame a gennaio alla Fiorentina). La cosa certa ed ufficiale è che il nuovo direttore sportivo è Daniele Faggiano che, dopo quattro anni, ha lasciato il Parma. A lui l’arduo compito di rifondare completamente la squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, Preziosi pronto a cedere il club. I dettagli

Si pensa al ritorno in Italia di Giovinco. Llorente nome nuovo per l’attacco

Per il reparto offensivo il grande sogno è di riportare la ‘Formica atomica‘ in Italia, ovvero Sebastian Giovinco. Non solo lui, si pensa anche ad un altro ex bianconero ora in forza al Napoli: Fernando Llorente che con Gattuso non ha trovato quasi mai lo spazio. Altrimenti si punterà tutto su Cutrone (se la Fiorentina non decidesse di riscattarlo dal Wolverhampton). Per la trequarti piace Falco del Lecce che potrebbe continuare la sua avventura in Serie A. Per la difesa occhi su Bonifazi che non resterà in B con i ferraresi della Spal.