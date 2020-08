Calciomercato Fiorentina: deciso il futuro di Castrovilli

Fiorentina, Gaetano Castrovilli parte in estate? La società sembrerebbe avere le idea chiare sul futuro del centrocampista.

Calciomercato Fiorentina: Gaetano Castrovilli rimarrà

La Fiorentina ha deciso, no alla cessione e muro alto per Gaetano Castrovilli. Come riportato da La Repubblica nell’edizione di Firenze il calciatore sarà il simbolo della rinascita.

Negli ultimi giorni, infatti, sul centrocampista si sarebbe scatenato l’interesse di diverse “big” ma Commisso avrebbe già deciso il suo futuro.

Nonostante l’interesse di Juventus, Inter e anche la Roma di Friedkin, la società non molla e la risposta della viola è stata netta: non c’è prezzo per strappare il campioncino a Iachini.

Anzi, dopo il prolungamento di novembre, il giocatore firmerà un rinnovo fino al 2025 e prenderà il “10”.

Fiorentina, ecco chi parte

Chi invece lascerà Firenze sarà uno tra Milenkovic e Chiesa. Entrambi i calciatori, infatti, sono in bilico e seguiti dal Milan. Sull’esterno ci sarebbe anche la Juventus per ora non disposta a pagare 70 milioni. Sul centrale concorrenza anche dell’estero ma il suo agente Ramadani lavora per portarlo a Milano. La sensazione è che alla fine un calciatore in uscita da Firenze ci sarà. Non per motivo economici, ma di ambizioni personali. E ad essere sacrificato sarà uno dei due e non Castrovilli.

