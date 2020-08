Calciomercato Atalanta, Percassi teme per il rientro di Ilicic

Il patron dell’Atalanta ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui prossimi colpi del mercato, rimarcando inoltre che un rapporto è molto lontano dallo spezzarsi…

Percassi: “Nel futuro sempre e solo Gasp. Ilicic? Spero di rivederlo a settembre”

L’artefice del miracolo orobico è anche (e forse soprattutto) Gasperini. Per lui, il presidente immagina un futuro solo a Bergamo: “Io vedo solo un futuro, e non ho dubbi: Gasperini allenatore dell’Atalanta“. Al momento è praticamente blindato infatti: contratto fino al 2022, ad 1,4 milioni di euro all’anno. Assieme a Ilicic, Zapata, Gomez e tutti gli altri quindi, in copertina ci finisce anche il tecnico di Grugliasco. Che in vista della gara di mercoledì sera, dovrà fare a meno di Gollini e Ilicic. Ma Percassi è comunque fiducioso: “Le loro assenze non spaventano, sono più un dispiacere dal punto di vista umano, sono partite che tutti vorrebbero giocare. Chiamerò lo sloveno prima e dopo la partita, come se dovesse giocare anche lui. Spero di rivederlo per l’inizio del prossimo campionato“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso Mbappé: rifiuta le cure in vista dell’Atalanta

Il mercato dell’Atalanta si deciderà dopo la Champions

Come giusto che sia, soltanto dopo la Champions si lavorerà a dei colpi di mercato. In questo momento sarebbe controproducente far circolare voci o pettegolezzi in vista di un impegno così importante come quello contro il PSG. Anche perché i francesi, orfani di alcuni giocatori chiave e con un Mbappé a mezzo servizio, potrebbero rivelarsi meno imbattibile di quanto dicano i numeri. “Quello che stiamo vivendo è incredibile quello che stiamo vivendo, e orgoglioso. Dunque responsabilizzato: dovremo cercare di fare una bella figura, contro uno squadrone. Al mercato penseremo poi“, ha concluso il presidente alla Rosea.