Notizie Juventus, Arthur s’incontra con Abidal: i dettagli

Il neoacquisto della Juventus Arthur Melo è protagonista di una vicenda molto spiacevole con il suo ex club, il Barcellona. Il brasiliano ed i catalani sono ai ferri corti, visto che il primo ha deciso di non rispettare i patti presi in precedenza.

Juve, Arthur vuole solo vestire bianconero

Ormai si è già abituato e si sente addosso soltanto la maglia della Juve. Di quella blaugrana, Arthur Melo non vuole sapere nulla. Gli stessi compagni di squadra, come Busquets, o lo stesso tecnico Setien, non sanno come risolvere la vicenda e davanti alla stampa si sono mostrati molto imbarazzati sull’argomento. Questa mattina, come riporta Mundo Deportivo, il centrocampsita ha parlato per un’ora Eric Abidal, segretario tecnico del club catalano, per provare a trovare una soluzione alla situazione. Il brasiliano si è rifiutato di tornare ad allenarsi martedì 27 luglio, dopo sei giorni di riposo accordati dal mister al termine del campionato.

Si va verso la risoluzione

Nel pomeriggio poi Abidal avrà anche un colloquio con Quique Setién per capire se e come potrà tornare in gruppo. Appare comunque difficile che giovedì si rechi a Lisbona con il resto della squadra per affrontare i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Arthur oggi ha ribadito come avesse ricevuto troppa poca considerazione ricevuta dal tecnico blaugrana, mentre il club continua a tenere ferma la sua posizione: all’orizzonte c’è una probabile sanzione per il calciatore, oltre ovviamente alla risoluzione contrattuale.