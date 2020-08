Inter-Bayer Leverkusen, grande prova dei nerazzurri (VIDEO HIGHLIGHTS)

Inter-Bayer Leverkusen è il quarto di finale di Europa League in cui sono impegnati i nerazzurri: per le italiane è iniziata la settimana più importante di tutte: ecco gli highlights della gara.

Inter-Bayer Leverkusen, gli highlights

La squadra di Antonio Conte passa in vantaggio con Nicolò Barella al minuto 15, con un bel destro dal limite dell’area di rigore dopo un’azione continuata e molto ben organizzata. Poi l’Inter continua a spingere sull’acceleratore e mette momentaneamente ko le “aspririne”: al 21′, infatti, Romelu Lukaku segna uno dei suoi gol. Kai Havertz mette palla in rete al 25′, facendo tornare i nerazzurri con i piedi per terra e regalando ai ragazzi di Bosz. Nella ripresa si gioca molto a viso aperto. Entrambe le squadre rischiano di fare e subire gol, rendendo ancora più emozionante la gara.

