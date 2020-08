Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni: ancora un’esclusione eccellente

Fischio d’inizio alle ore 21:00, gli uomini di Antonio Conte affronteranno i tedeschi nei quarti di finale di Europa League: diamo un’occhiata alle possibili scelte del mister.

La possibile line-up dei nerazzurri in Europa League

Appuntamento questa sera sui Sky Sport 1 e Sky go per quanto riguarda il segnale streaming: la gara sarà però visibile anche in chiaro. Come annunciato ieri da Conte in conferenza stampa, è vietato rilassarsi e soprattutto sottovalutare l’avversario. Il tecnico salentino dovrebbe confermare lo stesso 11 che ha affrontato il Getafe. Spazio al trio Godin-De Vrij-Bastoni in difesa: l’uruguagio sta avendo un finale di stagione molto positivo. Esterni ancora una volta D’Ambrosio ed Ashley Young: l’inglese è uno degli uomini più in forma al momento dell’intera rosa. A centrocampo agiranno Barella, Brozovic e Gagliardini. Sorprendente panchina Christian Eriksen, ancora una volta. Il danese entrerà a gara in corso (magari trovando ancora il gol), ma è chiaro che costituisce uno dei punti di divergenza tra il mister e la dirigenza. Anche il cileno Alexis Sanchez, fresco di acquisto a titolo definitivo da parte dell’Inter, partirà inizialmente dalla panchina. Lì davanti in questo momento non è possibile schiodare il tandem Lu-La, composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Così in campo questa sera

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Wendell; Demirbay, Palacios; Diaby, Havertz, Bailey; Volland. All. Bosz