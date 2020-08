Alle ore 21:00 andrà in scena il primo quarto di finale di Europa League. L’unica italiana nella competizione, l’Inter, affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen. I ragazzi di Antonio Conte (come ha detto il tecnico subito dopo la vittoria contro il Getafe) non hanno nessuna voglia di andare in vacanza e cercano di inseguire il sogno della finale.

Formazioni ufficiali Inter-Bayer Leverkusen: le scelte di Conte e Bosz

Non dovrebbero esserci grossi cambiamenti per Antonio Conte. Dovrebbe confermare lo stesso 11 che ha battuto mercoledì 5 agosto il Getafe agli ottavi di finale. L’unico dubbio si può verificare in difesa: Skriniar potrebbe far rifiatare Godin. Eriksen partirà ancora dalla panchina. Per Bosz peserà tantissimo l’assenza del centrocampista cileno Aranguiz, al suo posto dovrebbe giocare Demiraby.

Conte ripropone la coppia Lautaro-Lukaku

INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Baumgartlinger, Havertz, Diaby; Volland.