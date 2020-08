Il calciomercato del Napoli sta pian piano prendendo forma. Oggi c’è stato l’incontro a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, che ha riguardato sia il futuro del tecnico calabrese che il mercato da attuare.

Calciomercato Napoli, Tsimikas va al Liverpool

Il Napoli lo ha seguito per tanto tempo, il Liverpool ha agito e superato tutta la concorrenza: Kostas Tsimikas è un nuovo calciatore dei Reds. Il terzino sinistro greco era un pallino di Cristiano Giuntoli ma la squadra campione d’Inghilterra ha avuto la meglio.

Il comunicato – “Il 24enne nazionale greco si unisce ai campioni della Premier League dopo aver firmato oggi un contratto a Melwood. Tsimikas ha fatto il suo debutto da senior per l’Olympiacos nel dicembre 2015 e ha collezionato 86 presenze con la squadra greca in tutte le competizioni. Più della metà delle partite è arrivata nel 2019-20 quando il difensore ha aiutato il suo club a rivendicare il titolo nazionale con un margine di 18 punti. Ora si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra che si prepara per la prossima e per la difesa del titolo di Premier League”.

Le parole di Tsimikas

Dopo la firma del contratto, Kostas Tsimikas ha mostrato tutta la sua felicità.

“Sono molto felice, sono molto orgoglioso di essere qui. Per me, è il club più grande del mondo. E’ un onore essere qui e darò il massimo. Fin dall’inizio non ci credevo ma dopo sono stato molto felice di venire qui e giocare per questa squadra.

Quanto sapevi già del club? “Mio fratello è un tifoso del Liverpool e mi ha spinto a venire qui a firmare. Da bambino, ho sostenuto il Liverpool. Per tutta la mia famiglia e per mio fratello, siamo molto felici per questo“.

Qual è stata la reazione di tuo fratello? “Penso che non ci creda ancora che io sia qui. Ora quando vedrà le foto capirà che ho firmato qui e sarà molto felice“.

