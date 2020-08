Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso: rifiutata a sorpresa l’offerta di ADL

Il Napoli ha terminato la stagione. Anno disastroso per la squadra di Aurelio De Laurentiis, il peggior piazzamento in campionato dal 2010. Avvio choc sotto la gestione di Carlo Ancelotti, poi la squadra si è ripresa da dicembre in poi con l’arrivo di Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli ha un contratto fino al 2021, ma le parti vorrebbero gettare le basi per il futuro e continuare insieme ancora a lungo.

Napoli, rinnovo per Gattuso: offerta di De Laurentiis

Ottimo rapporto tra il presidente azzurro e il nuovo allenatore, che è riuscito e riunire il gruppo che si trovava in una situazione senza precedenti. Ma non solo. Perché Gattuso è riuscito ad ottenere risultati importanti in campionato mostrando un bel gioco, poi la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus e l’eliminazione agli ottavi di finale con il Barcellona, dove il Napoli è uscito a testa altissima. De Laurentiis, intanto, vuole blindarlo e tenerlo per ancora molti anni.

Napoli, rinnovo Gattuso: offerta rifiutata

Oggi ci sarà a Capri l’incontro tra Gattuso e De Laurentiis proprio per parlare del rinnovo del contratto. Il tecnico si presenterà senza agente e spera di trovare l’accordo con il Napoli dato che vuole restarci ancora a lungo. Offerta fino al 2023, ma Rino vorrebbe rifiutare la prima offerta a causa di una maxi penale di 7 milioni di euro inserita nel contratto da De Laurentiis.