Calciomercato Napoli, intesa raggiunta: contratto di 3 anni

Incontro fruttuoso con Aurelio De Laurentiis, si va verso la prosecuzione di un rapporto che fino a questo momento ha dato una sterzata positiva all’andamento degli azzurri

Napoli, si va avanti con Gattuso: i dettagli

Una stretta di mano e la volontà di andare avanti insieme. In questo momento a Capri il presidente dei partenopei e Gennaro Gattuso stanno approntando il progetto per il Napoli del futuro. L’accordo tra le parti è stata trovato, il progetto sarà triennale ed entrambe la parti avranno la possibilità di potersi liberare dall’accordo con una relativa facilità. Proprio quest’aspetto è stato uno dei più controversi: il patron voleva apporre una clausola rescissoria sul modello di quanto fatto con Sarri. Una condizione che invece Rino ha sempre preferito evitare. Sarà Jorge Mendes a lavorare d’ora in poi, visto che è stato già informato dell’intesa di massima raggiunta. L’ufficialità del nuovo contratto dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, il presidente del Verona avvicina un altro colpo

IN AGGIORNAMENTO