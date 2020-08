Calciomercato Napoli, colpo dal Verona. Setti: “Parlato anche di cifre”

Il presidente dell’Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss svelando un accordo già raggiunto con gli azzurri.

Napoli, arriva Faraoni?

La difesa azzurra va sistemata, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Ghoulam è un’incognita, Malcuit è con un piede già fuori dalla porta. Così la dirigenza azzurra sta lavorando in funzione mercato. A svelare un tassello della trattativa Faraoni è il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti: “Con Giuntoli siamo anche arrivati a parlare di cifre, ma non so se andrà al Napoli. Il ragazzo ha un bel motore”.

IN AGGIORNAMENTO