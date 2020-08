Calciomercato Napoli, l’agente dell’azzurro tuona: “Disposti ad andare via!”

L’agente del calciatore ha rilasciato importanti dichiarazioni a ‘Rai Sport‘. Ha minacciato la società parlando addirittura di trasferimento.

L’agente di Meret: “Uno come lui merita di giocare“

Federico Pastorello, procuratore dell’estremo difensore azzurro Alex Meret, ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni: “Da quando si è trasferito dall’Udinese al Napoli credevamo di aver fatto una scelta importante. Ci sentiamo costantemente con il club partenopeo. Uno della sua età deve giocare con continuità. Possiamo anche andarcene in prestito pur di trovare spazio. Il ragazzo ha bisogno assolutamente di giocare”.

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere ancora in Serie A

In questa stagione si è alternato con il suo collega di reparto David Ospina. Sia Carlo Ancelotti che Gennaro Gattuso alternavano entrambi i portieri. Né lui né il portiere colombiano sono stati definiti titolari. Le richieste per il friulano, di certo, non mancano. In primis ci sarebbe la Roma di Paulo Fonseca. Il nuovo proprietario americano, Dan Friedkin, potrebbe puntare proprio sull’azzurro per la prossima stagione, visto che lo spagnolo Pau Lopez ha deluso le aspettative. Come seconda opzione ci sarebbe il Torino di Urbano Cairo: il secondo portiere della nazionale, Salvatore Sirigu, è ai ferri corti con la società e sta meditando l’addio (anche perché alcune promesse non sono state mantenute e alcuni obiettivi non sono stati raggiunti).