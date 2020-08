Calciomercato Milan: si riaccende la pista dal Real Madrid

Milan, si lavora con Ramadani per strappare l’attaccante al Real Madrid.

Calciomercato Milan: Luka Jovic nonostante Ibra

Il Milan è letteralmente scatenato in questo primo scorcio di mercato. La società rossonera vuole regalare a Pioli un mercato da sogno per tornare in Europa.

Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il rinnovo di Ibra, i rossoneri sono pronti a prendere anche Luka Jovic: una pista con tutti gli ostacoli del caso.

L’attaccante ex Francoforte in estate quasi certamente lascerà il Real Madrid e allora Maldini non si vuole tirare indietro.

Milan 2020: le ultime sulla trattativa Jovic

Per convincere la punta ed il Real i rossoneri possono contate su diverse carte. La prima è rappresentata dai buoni rapporti con il club spagnolo.

La seconda è Rebic, che si è guadagnato la conferma a suon di gol e con Jovic ha in comune lo stesso agente, Ramadani.

I due hanno anche giocato insieme all’Eintracht Francoforte. Ieri anche dalla Spagna ribadivano il pressing milanista su Jovic. Ma occhio alla concorrenza del Monaco, anche se il ragazzo per ora non ha fretta.

Mercato Milan, la trattativa ed i dettagli

Ma come può il Milan, avendo un budget mercato di 75 milioni di euro, arrivare ad un calciatore pagato 60 lo scorso anno? E come possono i rossoneri pagare il mega-ingaggio da dieci milioni a stagione.

Gli spagnolo, come fatto con Hakimi al Borussia Dortmund, potrebbero prestare il calciatore. Il rendimento del marocchino con le Merengues non fu tanto diverso da quello di Jovic.

