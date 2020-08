Calciomercato Milan, niente da fare per l’irlandese. Va al Newcastle

Da qualche settimana si era svincolato dal Burnley ed era libero di accasarsi altrove. In Italia ci aveva messo gli occhi il Milan. Il suo futuro, però, sarà ancora in Premier League. Il calciatore sta per firmare con il Newcastle.

Milan, niente Hendrick. Firma per il Newcastle

Dopo quattro anni trascorsi al Burnely, il centrocampista Jeff Hendrick continuerà la sua avventura in Premier League. Niente da fare per il Milan che lo aveva visionato e contattato. Sarebbe stato un bel colpo a parametro zero, ma il nazionale irlandese ha fatto altre scelte. A breve si legherà con il Newcastle da free agent. Secondo il quotidiano britannico ‘The Guardian‘ l’intesa sembra molto vicina. Sul calciatore ci aveva fatto un pensiero anche la Roma, ma non se ne fece più nulla.

Stefano Pioli a ‘La Repubblica’: “Puntiamo all’Europa League“

I rossoneri sono in vacanza, ma tra qualche settimana riprenderanno subito a lavorare.Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha rilasciato un’intervista a ‘La Repubblica‘. Ecco le sue dichiarazioni: “Champions? La prossima stagione dobbiamo riprovarci, dobbiamo ridurre il gap. Dobbiamo puntare a vincere l’Europa League. La squadra è giovane, sarà un vantaggio per noi. Ibrahimovic? Ha alzato la competitività. Kessie? Mi piace che l’idea che si reputi già un veterano a ventiquattro anni, deve continuare su questa strada. Donnarumma? E’ tra i primi 3-4 portieri portieri al mondo e a breve diventerà il migliore. Un Milan senza di lui? Non me lo immagino“.