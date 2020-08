Calciomercato Milan: colpo ad un passo

Milan, sta per arrivare il nuovo centrocampista. Come riportato da Tuttosport, l’acquisto in mezzo al campo sembra ad un passo.

Calciomercato Milan 2020: Bakayoko sta per arrivare

Il Milan sta per chiudere per l’ex Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del 2020.

Dopo una stagione al Monaco, il 25enne Bakayoko ha iniziato a inviare diversi segnali alla società rossonera che sono stati subito raccolti.

Il calciatore, grazie all’opera di un intermediario e del Chelsea, sta per firmare.

Negli ultimi giorni, infatti, i contatti si sono intensificati. Bakayoko è alto 189 cm e il suo inserimento darebbe fisictà al centrocampo di Pioli che perderà Biglia e Bonaventura.

Il calciatore per tornare in Italia è disposto a dimezzarsi lo stipendio da 6.5 milioni che percepisce al Chelsea, proprietario del suo cartellino fino al 30 giugno 2022.

Mercato Milan: il contratto di Bakayoko

Bakayoko avrebbe già trovato un accordo per il nuovo contratto da 3/3.5 milioni che con i bonus raggiungere 4/4.5 milioni. L’ostacolo, come nell’estate 2019, rimane la valutazione del Chelsea.

Il club inglese, che ha speso tanto, lo scorso anno valutava il calciatore 35 milioni. Oggi invece la richiesta è di almeno 20. Il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni.

Per ora il Chelsea non molla avendo pagato 40 milioni nel 2017 e avendolo, quindi, a bilancio ancora per 16. La formula giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

