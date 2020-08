Calciomercato Juventus: sogno dal Real a centrocampo

Juventus, l’idea per Pirlo arriva dal Real Madrid. Come Allegri anche il nuovo allenatore pensa al modulo con il trequartista.

Mercato Juventus 2020: Isco il nome nuovo

La Juventus di Pirlo potrebbe partire con Isco in mezzo al campo. Lo spagnolo potrebbe essere l’equilibratore in grado di innescare Dybala e Ronaldo e farli convivere.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Pirlo ha tanti talenti da far sbocciare definitivamente. Da Dybala,che attende il rinnovo del contratto, a De Ligt, Demiral e Bentancur. Ma la Juve ripartirà anche dal mercato e dai giovani come Kulusevski e Arthur. Tutto questo però potrebbe non bastare a Pirlo che in mezzo al campo chiede uno sforzo.

Potrebbe tornare in voga Tonali (ma c’è l’Inter in pole position), ed occhio anche a Locatelli. Il sogno potrebbe essere Isco, vecchio pallino del direttore Fabio Paratici, per cui Pirlo anche in passato si era già sbilanciato identificandolo come l’uomo giusto per «innescare al meglio» Ronaldo.

Juventus, a Ronaldo serve anche Zapata

Tuttavia il modulo preferito di Andrea Pirlo resta il 4-3-3. Per questo gli esterni saranno fondamentali così come la prima punta, magari di presa. Così succede che la Juve non molla Chiesa e Zaniolo (blindato però dalla Roma) e cerca un centravanti come Duvan Zapata. Se la Dea non mollerà, occhio anche a Raul Jimenez e Milik: per quest’ultimo il Napoli chiede 20 milioni più Romero o Bernardeschi.

